Индекс Bloomberg по доллару достиг в четверг самого низкого уровня за три года.

Роль доллара как безопасной валюты в кризисных ситуациях под угрозой, если атака Израиля на Иран приведет к дальнейшей эскалации. Данная ситуация – серьезное испытание для американской валюты.

Издание Bloomberg пишет, что доллар сначала упал, когда появилась информация о том, что Израиль нанес авиаудары по целям в Иране, а затем укрепился по отношению к большинству основных валют. Положение США как крупнейшего в мире производителя нефти, вероятно, способствовало восстановлению.

При этом индекс Bloomberg по доллару достиг в четверг самого низкого уровня за три года на фоне опасений по поводу повышения пошлин и ухудшения перспектив американской экономики.

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"Ярлык "безопасная гавань" - для таких активов, как доллар и иена - основан на трех столпах: экономической стабильности, ликвидности и надежности. Слабость доллара в этом году обнажает трещины во всех трех столпах", - рассказал аналитик Vantage Markets Хебе Чен.

Индекс доллара Bloomberg упал в этом году примерно на 8%, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по реформированию мировой торговли подорвали уверенность инвесторов в потенциальном росте экономики страны. Ожидается, что предлагаемое налоговое законодательство приведет к увеличению федерального дефицита на триллионы долларов в течение десятилетия, в то время как роль США в области безопасности и политических альянсов ставится под сомнение.

В пятницу, 13 июня, на азиатских торгах индекс доллара вырос на 0,4%, в то время как иена колебалась, а швейцарский франк вырос на 0,1%. Золото, которое в апреле достигло рекордного уровня, подорожало на 1,7%, а казначейские облигации немного выросли в цене.

Удар Израиля по Ирану - главные новости

13 июня Израиль атаковал Иран, в частности, целью стали военные и ядерные объекты. Из-за израильского удара, цены на нефть взлетели до максимумов 2022 года.

Энергетический эксперт Михаил Гончар отмечает, что дальнейшее движение цен на энергоносители будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, реакции ОПЕК+, наполненности стратегических резервов США, Китая, ЕС.

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