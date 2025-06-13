Уоррен Баффет знает толк в том, как принимать разумные решения. И примечательно, что даже наука поддверждает правильность его советов.

То, с кем вы общаетесь, просто невероятно важно. Не ждите, что вы примете все решения правильно, но ваша жизнь будет развиваться в общем направлении людей, с которыми вы работаете, дружите, которыми восхищаетесь.

Такое мнение высказал Уоррен Баффет на недавнем собрании акционеров Berkshire Hathaway. Он отметил, что нужно общаться с людьми, которые лучше вас, поскольку так у вас будет стимул развиваться и двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь.

Наука поддерживает мнение бизнесмена. Так, исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе показало, что люди с относительно благоразумными и надежными партнерами, как правило, лучше работают, получают больше повышений, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. То, что исследователи называют ""добросовестностью партнера", предсказывает будущую удовлетворенность работой, доход и вероятность повышения.

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Вот в чем дело: вы их выбрали. Люди в вашей профессиональной и личной жизни находятся там, потому что вы их впустили - и, что еще важнее, позволили им остаться.

Это означает, что вы пойдете в их направлении. Например, исследование Университета Западной Каролины показывает, что, когда вы слушаете жалобы других, ваше настроение тоже ухудшается. И вы с большей вероятностью начнете жаловаться, что только усугубляет проблему.

То есть, общаясь с людьми, которые жалуются, вы не только с большей вероятностью начнете жаловаться и сами, но и будете чувствовать себя хуже.

Но верно и обратное. Как сказал Баффет, вам нужно хотеть быть рядом с людьми, которые заставляют вас становится лучшей версией себя. Людьми, которые умнее вас, людьми, которые работают усерднее, людьми, которые добрее, щедрее и более эмоционально разумны.

Делайте это, и со временем вам не придется искать; люди, с которыми вы хотите быть рядом, сами вас найдут. Умные люди привлекают умных людей. Трудолюбивые люди привлекают трудолюбивых людей. Вдумчивые, добрые и щедрые люди привлекают таких же, как они.

Отличные сотрудники хотят работать на отличных начальников.

Но, если люди вокруг вас не помогают направить вашу жизнь в желаемом направлении, возможно, пришло время что-то изменить.

Другие советы Уоррена Баффета

Недавно миллиардер Уоррен Баффет назвал 5 вещей, на которые бессмысленно тратить деньги. Эти "финансовые ловушки" мешают разбогатеть.

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