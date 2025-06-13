Певец отметил, что у него были проблемы со зрением.

Популярный украинский певец Меловин рассказал об операции на глаза.

Артист отметил, что у него были проблемы со зрением. В частности, у него астигматизм, а левый глаз видел лишь на 25%, а правый - на 40. Долгое время он не решался пойти на лазерную коррекцию зрения, однако на днях все же решил изменить эту ситуацию.

"Сделал коррекцию зрения - это было одно из лучших решений в жизни. Уже на третий день я вижу четко и с такой детализацией... Теперь я имею 100 % зрение и вернулся к привычному ритму. Теперь я не завишу от очков или линз", - отметил Меловин в своем Instagram.

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Исполнитель также добавил, что жалеет, что не сделал этого раньше. По словам Меловина, ему мешал страх.

"Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь могу сказать, что это безболезненно - раз, с профессиональными врачами - два, с классным подходом и шутками - три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", - пошутил он.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева огорчила сеть тревожным признанием.

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