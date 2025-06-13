Президент США заявил, что ситуация только усугубится в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп заявил, что давал Ирану "шанс за шансом", решительно просил пойти на ядерную сделку, которой так и не удалось достичь. По словам американского лидера, теперь Ирану "будет гораздо хуже", чем они ожидают.

"Им рассказывали, что Соединённые Штаты производят самое лучшее и смертоносное военное оборудование в мире — без конкуренции, — и что у Израиля его много, и будет ещё больше. И они умеют этим пользоваться", - отметил он в публикации в Truth Social.

Трамп заявил, что некоторые иранские радикалы позволяли себе "смело говорить", но они якобы не знали того, что уже "вот-вот произойдет". И теперь они, по его словам, мертвы.

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"И всё станет только хуже! Уже были огромные жертвы и разрушения, но ещё есть время, чтобы положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут ещё более жестокими", - добавил президент США.

И подчеркнул, что Иран должен заключить "сделку", пока ещё есть что спасать, — спасти то, что когда-то было известно как Персидская империя.

Другие новости об атаке Израиля

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль использовал тактику украинской "Паутины" для серьезных ударов по целям в Иране. ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников, с которой и были нанесены атаки.

Кроме того, известно, что Израиль ликвидировал много членов высшего военного руководства и людей, связанных с их ядерной программой. Среди них есть генерал-майор Хосейн Салами.

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