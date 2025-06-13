Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, а евро - 47,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 июня, подешевел на 7 копеек и в среднем составляет 41,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 48,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,20 грн/евро, а курс продажи - 47,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 13 июня, составляет 104 470 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 344 060 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 13 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 48,08 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 62 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курс евро.

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