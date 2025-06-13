Удар Израиля по Ирану начал новый этап конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп через посредничество российского диктатора Владимира Путина пытался договориться по ядерной программе Ирана, этого не произошло. А сейчас Тегеран считает, что удары Израиля были нанесены с молчаливого согласия Соединенных Штатов (ведь Дональд Трамп с одной стороны заявлял, что не поддерживал эти удары, а, с другой, ранее заявлял, что получение ядерного оружия Ираном является неприемлемым). Соответственно, это может означать приостановление переговоров по ядерной программе Ирана вместе с Соединенными Штатами.

С высокой долей вероятности полномасштабные военные действия между Израилем и Ираном продолжатся. В частности о том, что конфликт затянется, заявил уже премьер Израиля Нетаньяху. Но и то, что будут ответы со стороны Ирана, - так же очевидно. Учитывая, кого убили, - членов высшего руководства, - конечно, это будет несколько серий ударов.

Если же говорить о полномасштабной войне в контексте привлечения других государств на той или иной стороне, то ожидать этого не следует. Этого пока не будет.

То, что Израилю будут помогать, например, отражать ракетные удары (которые 100% будут баллистическими ракетами, как это было уже раньше), это да. США будут помогать. Также, возможно, европейские государства (но не все, потому что многие Израиль критиковали за операцию в Газе).

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Поэтому по состоянию на сейчас, в краткосрочной перспективе, стоит ожидать проведения ракетных ударов, обмена ударами. Ведь никто не даст разрешения конфликтующим армиям пройти по своей территории - ни Ирак, ни Сирия. Ведь это будет означать участие в войне.

К сожалению, вся эта ситуация для Украины будет иметь негативные последствия.

Во-первых, рост цен на нефть приведет к увеличению доходов России. Соответственно, у Кремля будет больше ресурсов для дальнейшего финансирования российско-украинской войны. При этом, к сожалению, речь не о краткосрочной перспективе.

Ведь падение цен на нефть, которое продолжалось несколько месяцев, было одним из рычагов для Соединенных Штатов, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Теперь этот рычаг нивелируется естественным образом.

Поэтому в ближайшие месяцы (100% в течение лета) говорить о заморозке войны в Украине не следует. Этого не будет. И Россия будет продолжать свое "летнее наступление".

Второй негативный для нас момент - отвлечение внимания.

Все внимание мирового сообщества сейчас будет приковано к конфликту на Ближнем Востоке. Особенно, учитывая ядерные угрозы.

В этом смысле риски поднятия уровня эскалации заставят мировое сообщество очень внимательно следить за тем, что происходит в израильско-иранском конфликте.

И еще один момент - возможно, эскалация на Ближнем Востоке станет еще одним поводом для Администрации Белого дома говорить о непродлении военной помощи Украине. Новых пакетов оружия и боеприпасов они и там нам не выдают, однако могут уменьшить даже ту помощь, которую мы все еще получаем за счет уже принятых ранее пакетов помощи во времена Администрации Байдена.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины