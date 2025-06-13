В руководстве компании жалуются, что несправедливо обвинять только частное жилье в проблемах туристических городов.

Платформа по краткосрочной аренде жилья Airbnb обвинила в чрезмерном туризме в Европе отельную индустрию в ответ на критику со стороны местных регулирующих органов и жителей, якобы это ее услуги приводят к переполнености и жилищному кризису в популярных туристических местах.

Как заявил в разговоре Financial Times вице-президент Airbnb Тео Йедински, компания просто стала "козлом отпущения" со стороны местных властей, например, в Барселоне, где ранее прошли протесты против массового туризма.

"В конечном итоге на нас возлагают большую часть вины, особенно в городских центрах, но реальность такова, что чрезмерный туризм на самом деле вызван отелями", – сказал он. – "Это совершенно несправедливо".

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Издание напоминает, что в последние годы платформы, которые позволяют сдавать жилье туристам в краткосрочную аренду, такие как Airbnb, Vrbo и Booking.com, подвергались критике за создание целого ряда проблем, от того, что жилье стало недоступным для местных жителей, до истощения запасов воды.

Тем временем, официальная статистика ЕС показывает, что большинство гостей, приезжающих в Европу, предпочитают останавливаться в отелях – 63 процента в 2024 году. При этом за прошлый год спрос в Европе вырос как на отели, так и на частные апартаменты, однако именно на последние сыпятся обвинения в создании кризиса.

"Я думаю, мэру Барселоны нужно обратить внимание на строительство отелей, ему нужно обратить внимание на отели в целом... и им нужно построить больше жилья... Они сваливают вину на Airbnb. Они борются с частью проблемы, а потом удивляются, почему она не улучшается", – сказал Единский, добавив, что отели привлекают гораздо больше туристов, чем платформы аренды.

Также вице-президент Airbnb пожаловался, что правительственные репрессии в отношении краткосрочной аренды "разочаровывают", поскольку "политики не используют данные", чтобы рассмотреть "проблемы, которые вызывают чрезмерный туризм". При этом он утверждает, что краткосрочная аренда наоборот помогает уменьшить переполненность, направляя туристов в менее посещаемые места.

Однако доцент кафедры туризма в Вестминстерском университете Илария Паппалепоре отметила, что отели, как правило, расположены в туристических районах, тогда как аренда Airbnb разбросана по городам, что приводит к увеличению шумной ночной жизни, росту цен на жилье и переполненному общественному транспорту в жилых районах. Проблемы, вызванные краткосрочной арендой, "назревали в течение долгого времени, но теперь они взорвались", добавила она.

Тем временем, другие игроки рынка краткосрочной аренды жилья жалуются, что лоббистский подход Airbnb рискует обострить напряженность с регулирующими органами и местными сообществами для всей отрасли. "Они были... довольно грязными в своей борьбе", – сказал один из руководителей конкурирующей туристической платформы.

В свою очередь представитель лоббистской группы европейской отельной индустрии HOTREC заявил, что Airbnb пора "играть по тем же правилам", что и отельному сектору, добавив, что отрасль работает в рамках строгого планирования, лицензирования и налогообложения, которые соответствуют городским стратегиям и местному туристическому потенциалу.

"Проблема не в туризме как таковом, а в несбалансированном туризме. Airbnb работает без достаточного надзора", – заявили в компании.

В чем жители Европы обвиняют Airbnb

Больше всего платформе Airbnb достается в Испании, где местные жители возлагают ответственность на жилищный кризис на краткосфрочную аренду жилья для туристов. Испанцы жалуются, что многие владельцы недвижимости в популярных городах отказываются сдавать им хорошее жилье в долгосрочную аренду по доступной цене, предпочитая сдавать его дороже посуточно туристам.

В 2024-2025 годах в разных городах Испании, от Барселоны до Майорки, регулярно вспыхивают протесты против массового туризма. Однако факт остается фактом: экономика страны сильно зависит от туризма, потому отказаться от него невозможно.

Это привело к тому, что в мае 2025 года власти Испании приказали Airbnb удалить с платформы более 65 тысяч предложений для туристов, якобы из-за нарушений правил регистрации.

Позже правительство Испании предложило ввести новый налог в размере 21% на краткосрочную аренду жилья туристам, который вдвое превысит ставку на номера в отелях.

При этом Испания – не единственная страна, воюющая с Airbnb. Также ограничения на краткосрочную аренду в последне годы анонсировали в Греции, Италии, Португалии, Венгрии и ряде других стран.

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