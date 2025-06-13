Министр обороны заявил, что новое оружие было испытано и передано оперативным силам.

Иранские вооруженные силы выпустили заявление, в ответ на удар Израиля по ядерным объектам страны.

Как соообщает Clash Report, в заявлении говорится, что Тегеран не имеет "никаких ограничений" в ответных действиях против Израиля.

"Солдаты в Вооруженных силах Исламской Республики Иран дадут сокрушительный и вызывающий сожаление ответ исполнителям, вдохновителям и сторонникам атаки", - отмечается в заявлении.

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Между тем министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что новое оружие было испытано и передано оперативным силам. Ранее он пригрозил, что "все американские базы в регионе находятся в зоне поражения" и будут атакованы в случае войны.

В свою очередь Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю суровым наказанием и "горькой, мучительной судьбой".

"Рука военной силы Исламской Республики не ослабнет. Преступная организация запланировала себе горькую судьбу и будущее, полное мучений", - цитирует заявление Хаменеи IRNA.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами пообещал, что ответ будет "более разрушительным", чем в прошлых конфликтах. При этом иранские СМИ пишут, что страна "способна на смертоносные превентивные удары".

Также в сети публикуют видео, как над мечетью в Джамкаран иранскком Куме подняли красный флаг мести.

Удар Израиля по Ирану - что нужно знать

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты.

В ЦАХАЛ заявили, что при первой волне ударов Израиля по ядерным объектам Ирана мог быть ликвидирован командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Как заявил представитель ЦАХАЛ, другие иранские военачальники и ведущие ученые, занимавшиеся ядерными разработками, тоже могли быть убиты в результате атаки Израиля.

При этом представитель израильских военных сообщил, что Иран запустил 100 беспилотников. Американские, израильские и британские истребители активно перехватывают беспилотники, запущенные по Израилю через Сирию и Ирак.

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