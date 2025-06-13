Главной фишкой аппарата должен был стать невероятно вытянутый экран с соотношением сторон 36:9.

На eBay распродают прототипы так и не увидевшего свет Essential Gem – одного из самых необычных телефонов, придуманного создателем Android Энди Рубином. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.

Главной фишкой такого девайса должен был стать мегавытянутый дисплей с соотношением сторон 36:9. По своей форме он напоминал пульт от телевизора. Впервые о его разработке объявили в октябре 2019 года, но уже в феврале 2020-го стартап закрылся.

Теперь на Ebay появились прототипы смартфона по цене 1200 долларов за штуку. Essential Gem доступен в разных цветах, но чисто как экспонат в коллекцию, так как многие функции, вроде камеры, не работают, а задняя панель очень хрупкая.

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Тем не менее смартфоны находятся в рабочем состоянии и работают на базе Android 10. Также на фото можно увидеть фирменную оболочку.

К слову, в 2021 году бренд Essential выкупила компания Nothing, которая тоже известна своими необычными и стильными телефонами, особенно благодаря прозрачной задней крышке и светодиодной подсветке Glyph Interface.

Говоря о необычных смартфонах, ранее корейский стартап Newnal показал уникальный ИИ-телефон с двумя дисплеями – он создает цифрового клона владельца. Двойник сам совершает покупки и платежи, и даже может оформить страховку на машину.

Новый необычно широкий смартфон Huawei стал хитом среди пользователей. Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

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