Кто-то продает кучу редких телефонов Essential Gem за 1200 долларов / фото Ebay

На eBay распродают прототипы так и не увидевшего свет Essential Gem – одного из самых необычных телефонов, придуманного создателем Android Энди Рубином. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.

Главной фишкой такого девайса должен был стать мегавытянутый дисплей с соотношением сторон 36:9. По своей форме он напоминал пульт от телевизора. Впервые о его разработке объявили в октябре 2019 года, но уже в феврале 2020-го стартап закрылся.

Теперь на Ebay появились прототипы смартфона по цене 1200 долларов за штуку. Essential Gem доступен в разных цветах, но чисто как экспонат в коллекцию, так как многие функции, вроде камеры, не работают, а задняя панель очень хрупкая.

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Тем не менее смартфоны находятся в рабочем состоянии и работают на базе Android 10. Также на фото можно увидеть фирменную оболочку. 

Фото Essential Gem 13 июня 2025
Фото Essential Gem 13 июня 2025
Фото Essential Gem 13 июня 2025
Фото Essential Gem 13 июня 2025
Фото Essential Gem 13 июня 2025
Фото Essential Gem 13 июня 2025

К слову, в 2021 году бренд Essential выкупила компания Nothing, которая тоже известна своими необычными и стильными телефонами, особенно благодаря прозрачной задней крышке и светодиодной подсветке Glyph Interface.

Говоря о необычных смартфонах, ранее корейский стартап Newnal показал уникальный ИИ-телефон с двумя дисплеями – он создает цифрового клона владельца. Двойник сам совершает покупки и платежи, и даже может оформить страховку на машину.

Новый необычно широкий смартфон Huawei стал хитом среди пользователей. Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

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