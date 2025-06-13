Атаки обострили напряженность и могут сделать ответные действия неизбежными.

Судоходные компании, брокеры и аналитики предупредили о рисках для ключевых морских путей в Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Этот регион жизненно важен для мировых поставок нефти и торговли.

Издание Bloomberg пишет, что токийские судоходные компании Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines Ltd. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. первые попросили суда проявить осторожность после израильской атаки. Ожидается, что другие последуют их примеру, поскольку удары привлекли внимание к узким местам в регионе для торговли.

"Угроза войны на Ближнем Востоке существенно влияет на ставки фрахта. На данный момент это риск-премия - владельцы будут воздерживаться от отправки судов в Персидский залив", - сказал руководитель отдела исследований в области судоходства Oil Brokerage Ltd. Ануп Сингх.

Видео дня

Ормузский пролив - узкий водный путь, где у Ирана огромное влияние, обрабатывает около четверти мировой торговли нефтью и является одной из главных проблем. Еще одним важным водным путем является Красное море, окруженное Суэцким каналом и проливом Баб-эль-Мандеб с обеих сторон, но опаасен из-за йеменских повстанцев-хуситов, финансируемых Тегераном.

12 июня базовый индекс фрахтовых ставок для очень крупных нефтеналивных танкеров на ключевом маршруте между Ближним Востоком и Китаем достиг самого низкого уровня с начала января из-за спада экономической активности. Теперь обострение напряженности в регионе может привести к тому, что суда застрянут в регионе или будут заблокированы на маршрутах.

По меньшей мере 10% мирового флота крупных нефтеналивных танкеров проходят через Персидский залив, причем около 20 танкеров ежедневно проходят через Ормузский пролив, сказал Сингх.

Блокирование Ормузского пролива рассматривается как крайняя мера, на которую Тегеран пока не идет. Аналитик Rystad Energy A/S Хорхе Леон считает, что если Иран перекроет поставки нефти через этот путь, а также ударит по региональной нефтяной инфраструктуре или военным объектам США, то реакция рынка может быть "жесткой" и привести к росту цен на 20 долларов и более.

Удар Израиля по Ирану - главные новости

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. В результате, по данным ЦАХАЛ, мог быть ликвидирован командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также другие иранские военачальники и ведущие ученые, занимавшиеся ядерными разработками.

Иран уже пообещал "неограниченный" ответ на атаку Израиля и пригрозил новым оружием. Удар Израиля взвинтил цены на нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: