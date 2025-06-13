Первый продукт на основе искусственного интеллекта представят уже в этом году.

Всемирно известная кукла Барби может получить обновление с искусственным интеллектом. В частности компания Mattel, которая производит Barbie, Hot Wheels и Uno, объединилась с OpenAI, чтобы добавить искусственный интеллект в свои культовые бренды игрушек. Об этом заявили в компании, цитирует Business Insider.

Благодаря использованию технологии OpenAI, Mattel "добавит магию искусственного интеллекта в игры для детей всех возрастов с акцентом на инновации, конфиденциальность и безопасность", отметили в пресс-релизе компании.

Несмотря на то, что подробности до сих пор держат в тайне, ожидается, что первый продукт на основе ИИ будет представлен позже в этом году.

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"Mattel не передает свою интеллектуальную собственность в рамках соглашения. Компания сохраняет полный контроль над разрабатываемыми продуктами", - отметил Джош Сильверман, директор по франчайзингу Mattel, в интервью Bloomberg.

По его словам, переговоры с OpenAI начались в конце прошлого года. Речь идет не только об игрушках, компания также будет использовать инструменты OpenAI, такие как ChatGPT Enterprise, в своих бизнес-операциях.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Ранее стало известно, что искусственный интеллект в первую очередь заменяет женщин на рабочих местах. В новом анализе говорится, что в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, риск "высокой автоматизации" для женщин вырос до 9,6% по сравнению с 7,8% два года назад.

Отмечается, что характер должностей, которые чаще занимают женщины в богатых странах, - таких как административные, канцелярские и работы по вводу данных, - делает их достаточно уязвимыми для автоматизации с помощью искусственного интеллекта.

В то же время соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг объяснил простую истину, почему вам не стоит бояться увольнения из-за ИИ. По его словам, опасаться стоит тех людей, которые лучше вас понимают, как использовать искусственный интеллект.

"В мире есть около 30 миллионов людей, которые умеют программировать и использовать эту технологию на полную. Мы создали инструмент - и знаем, как его применять. А остальные семь с половиной миллиардов - нет", - подчеркнул Хуанг.

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