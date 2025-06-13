Эти дроны, которыми враг недавно атаковал Киев, требуют другого уровня обезвреживания.

Реактивные дроны, которыми россияне недавно ударили по Киеву, являются серьезным вызовом, поскольку они требуют другого уровня обезвреживания.

Об этом сказал Валерий Боровик, основатель компании-производителя дронов "Первый контакт", в эфире Киев24, комментируя информацию, что россияне атаковали на днях столицу новыми модернизированными дронами, вероятно, это были "Герань-3".

По словам Боровика, такие "быстрые дроны" практически невозможно сбить мобильной огневой группе имеющимися пулеметами. Обезвреживание такого средства поражения требует более серьезных комплексов ПВО.

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"Эти БПЛА с улучшенными ТТХ, с серьезной скоростью, которая делает невозможным или уменьшает влияние работы мобильных огневых групп (МОГ). Поэтому это серьезный вызов... Это фактически ракета, которая еще и управляется, может идти по координатам, может менять траекторию... Кинетическое обезвреживание МВГ с помощью пулемета, который не имеет системы детекции, сопровождения цели и доведения до цели снарядов или пуль, практически невозможно. Это будут такие разовые героические поступки от МВГ, если они будут сбивать подобные вещи", - сказал эксперт.

По его словам, противодействовать реактивным дронам можно с помощью в частности авиации, при этом это уже другой уровень обезвреживания, другой уровень систем ПВО. Но можно и МВГ оснастить более новыми средствами поражения - или ПЗРК или другими системами с хорошей системой сопровождения цели, захвата цели и доведения до цели ударных "амуниций", то есть пулеметных патронов или снарядов специальных. Но для этого нужно время.

Атака на Киев

На днях Defense Express сообщило, что во время одной из последних атак по Киеву оккупанты применили новый реактивный дрон. В материале издания отмечалось, что во время атаки некоторые жители столицы слышали нехарактерный для "шахедов" свист. Объяснять этот звук может малогабаритный реактивный двигатель, который нашли среди обломков пока неизвестного дрона, который был сбит и сгорел.

Обращалось внимание, что в феврале этого года в Главном управлении разведки предупреждали о том, что Россия налаживает производство своего аналога реактивного дрона Shahed-238 под названием "Герань-3". Тогда в разведке заявляли, что его скорость полета составит до 550-600 км/ч, и обеспечивается такой показатель малогабаритным двигателем Tolou-10/13 из Ирана.

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