Новые ставки налога для туристов начнут действовать с 2026 года.

Львовский городской совет во время сессии 12 июня 2025 года утвердил новые ставки туристического сбора. Именно Львов является одним из самых популярных среди туристов городов Украины в условиях полномасштабной войны, которому даже удается увеличивать доходы от туризма.

Как отметили в горсовете, для украинских туристов ничего не изменится, однако нововведения будут касаться иностранных туристов – если раньше они платили от 16 до 40 гривень в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка 80 гривень в сутки.

"Это позволит городу развиваться, инвестировать в туристическую инфраструктуру, популяризировать Львов и создавать качественные сервисы", – отметили в мэрии Львова.

Видео дня

Ставки туристического сбора во Львове были установлены еще в 2019 году и не менялись в течение 6 лет, но за это время произошли существенные изменения в экономике и в сфере туризма, пояснила директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун.

Согласно обновленной модели туристического сбора, отныне в городе предусмотрено такие ставки туристического сбора:

до 0,5% от минимальной зарплаты для внутреннего туризма;

до 5% для въездного.

Для внутреннего туризма ставки не изменились и устанавливаются в зависимости от стоимости номера:

до 750 грн – 0,3% (24 грн)

750-1200 грн – 0,4% (32 грн)

свыше 1200 грн – 0,5% (40 грн)

"Нам важно, чтобы Львов развивался как туристический город. Чтобы сюда приезжали наши соотечественники и внешние туристы, и поэтому мы приняли решение, что из поступлений туристического сбора предусматриваем 10% на развитие туристической инфраструктуры", – отметила Свистун.

Новые ставки туристического сбора начнут действовать с 1 января 2026 года. При этом ряд категорий лиц будут освобождены от уплаты такого сбора. Это, в частности, внутренне перемещенные лица, дети в возрасте до 18 лет, ветераны войны, лица, прибывшие в командировку, а также лица, прибывшие на оздоровление и реабилитацию по путевкам.

Туризм во Львове во время войны

Как ранее сообщал УНИАН, с мая 2025 года во Львове разрешили подниматься на башню городской ратуши ежедневно.

Что еще можно посмотреть во Львове, читайте в нашем отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.