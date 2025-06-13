ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников, с которой и были нанесены атаки.

Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской операции "Паутина". Как пишут израильские СМИ, ЦАХАЛ создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников, с которой и были нанесены атаки.

По данным Al Jazeera, дроны-камикадзе совершили целенаправленные удары по пусковым установкам ракет класса "земля-земля" на иранской военной базе Асфагабад вблизи Тегерана.

Также агенты Моссада разместили высокоточное оружие рядом с зенитными комплексами. Когда началась атака, ракеты запустили прямо с иранской земли.

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Еще одна операция заключалась в том, что Моссад установил специальные устройства на машины для выведения из строя иранской ПВО. Сработали устройства точно и цели были уничтожены.

"Истребители ВВС совершили масштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана. Десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух" были уничтожены", - сообщает армия Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия продолжит свою деятельность по срыву иранской ядерной программы.

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. В результате, по данным ЦАХАЛ, мог быть ликвидирован командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также другие иранские военачальники и ведущие ученые, занимавшиеся ядерными разработками.

Иран уже пообещал "неограниченный" ответ на атаку Израиля и пригрозил новым оружием.

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