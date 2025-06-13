Преимущественно сухая погода ожидается только на западе страны.

На выходных, 14 и 15 июня, в Украине станет теплее, но жары ждать не стоит. Температура повысится до более комфортных показателей +19°...+23°. Дожди и грозы продолжатся, лишь на западе страны ожидается преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +13°, днем +19°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +22°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +23°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+21°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +12°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+23°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +13°, днем +21°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, дождь. В воскресенье температура составит +14°...+20°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +12°...+19°. гроза. В воскресенье +13°...+19°, небольшая облачность, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +22°, пасмурно, дожди с грозами.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +12°, днем +24°, возможен дождь с грозой. В воскресенье будет небольшая облачность, ливень, ночью +12°, днем +20°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +12°, днем +21°, ливень.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен легкий дождь. Температура ночью +8°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +18°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +10°, днем +23°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, возможен небольшой дождь, температура до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +10°...+22°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +21°. В воскресенье - преимущественно ясно, +7°...+22°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +5°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура +16°...+24°.

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