Президент уволил с этой должности Наталью Галибаренко.

Президент Владимир Зеленский назначил известного эксперта в сфере внешней политики Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО.

Об этом говорится в указе главы государства №408/2025 от 13 июня. "Назначить Гетьманчук Алену Анатольевну Главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.

Миссия Украины при НАТО размещается в Брюсселе.

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Другим указом №407/2025 президент уволил с этой должности Наталью Галибаренко.

Как известно, Гетьманчук является основательницей и директором Центра "Новая Европа", внештатным старшим аналитиком Евразийского Центра Atlantic Council (США).

Она является опытным экспертом по внешней политике и руководителем медийных и общественных проектов.

В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета Президентов Украины и Польши.

Украина и НАТО

Галибаренко была главой миссии Украины при НАТО с 30 июля 2021 года.

В Гааге (Нидерланды) 24-25 июня состоится саммит лидеров стран-членов НАТО. Зеленский приглашен на этот саммит, но Украина ожидает от стран-членов Альянса подготовки сильных и конкретных решений для усиления Сил обороны Украины.

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