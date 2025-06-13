Украинцам советуют подождать до стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам не путешествовать в шесть стран Ближнего Востока после атаки Израиля на ядерные и военные объекты в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

"МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации", - отмечается в заявлении.

В то же время, всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или есть угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в заявлении.

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, важно предотвратить дестабилизацию в регионе Ближнего Востока, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности.

"Однако не следует забывать, что Иран поставляет оружие России", - подчеркнул Сибига.

Атака Израиля на Иран - что известно

Как сообщал УНИАН, Армия обороны Израиля в ночь на 13 июня нанесла удары по десяткам военных объектов в разных районах Ирана. Атаке подверглись ядерные объекты и другие военные объекты. В Израиле объяснили, что начали операцию из-за того, что Иран ускоряет разработку ядерного оружия и имеет уже достаточное количество обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб всего за несколько дней.

Позже израильские военные уточнили, что в результате атаки убит бывший глава ядерного ведомства Ирана Ферейдун Аббаси и ученый-атомщик Мехди Тегеранчи, а также ученый-атомщик Абдолрахим Минучехр.

Как заявили в Иране, иранские военные дадут сокрушительный ответ исполнителям, вдохновителям и сторонникам атаки из Израиля.

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