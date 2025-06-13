Это сделает ваш газон более здоровым и пышным.

Чтобы привести газон в порядок к лету, сделать траву на нем пышнее и зеленее и избавиться от вредителей, например, муравьев, не обязательно тратить много сил и средств. Как пишет homesandgardens.com, на помощь вам придет одно копеечное средство, которое можно купить в магазине, и вполне возможно, что оно есть у вас дома. Это – корица.

Как пишет автор статьи, корица естественным образом отпугивает насекомых, а также обладает противогрибковыми свойствами.

Зачем посыпать газон корицей?

Запах корицы слишком силен для многих насекомых, отпугивая их от места, где она посыпана. Вы можете использовать молотую корицу, или положить палочки корицы в муравейник.

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Посыпав газон корицей, вы отпугнете не только муравьев, эта специя также избавит вас от тли, а ее аромат отпугивает комаров и других насекомых. Лучше сделать это даже до того, как вы заметите вредителей.

Кроме того, корица поможет избавиться от мха на газоне. Это связано с тем, что эта специя обладает противогрибковыми свойствами, которые могут остановить рост мха. По той же причине посыпание газона корицей может предотвратить рост других грибков и плесени.

Однако имейте в виду, что корица не удалит существующий мох, от него придется избавляться физически.

В то же время чрезмерное использование этого приема может повлиять на полезных насекомых и микроорганизмы. Так что лучше не переусердствовать и лишь слегка посыпать корицей газон или даже использовать ее точечно на нужных участках.

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