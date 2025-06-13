Певица впервые рассказала, что не удалось сохранить знаковую вещь.

Украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала сообщила о краже знаковой вещи.

На днях она отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram. Один из пользователей поинтересовался судьбой ее концертного наряда, который был на ней во время победы в Швеции. Тогда Джамала пела композицию "1944" и поразила еврофанов не только непревзойденным исполнением песни, но и образом от известного украинского дизайнера FROLOV. Он состоял из темно-синих брюк с кружевным узором и платья-плаща с объемными рукавами.

По словам певицы, этот наряд не удалось сохранить.

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"К сожалению, у меня его украли", - ответила Джамала.

К слову, известно, что после победы Джамалы ее костюм некоторое время хранился в музее ABBA в Стокгольме. Однако позже его вернули артистке. Кто причастен к его исчезновению и когда это произошло - исполнительница не отметила.

Напомним, ранее певица Джамала призналась, планирует ли снова представить Украину на "Евровидении". Она также высказалась о Нацотборе на конкурс.

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