Запад поддерживает Израиль, в то вресмя как исламские страны - осуждают

Реакция мира на удар Израиля по Ирану диаметрально разделилась. Запад поддерживает Израиль, при этом призывая к сдержанности. В свою очередь арабские страны, а также Турция, Китай и Россия возмущены.

Реакция Запада

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает удар Израиля по Ирану "очень опасным", по его словам, это может "зажечь" регион.

"Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана", – добавил Эйде.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к сдержанности после ударов Израиля по ряду объектов Ирана.

"Призываем все стороны сделать шаг назад и немедленно снизить напряжение. Эскалация не в интересах никого в регионе. Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом", – написал он в Х.

В таком же духе высказался МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что поддерживает право Израиля на самооборону.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также призвал все стороны к сдержанности и предостерёг от дестабилизации. Также в Германии заявили, что органы безопасности усилят защиту еврейских и израильских объектов в стране.

Президент США Дональд Трамп собирает Совет по нацбезопасности в связи с ударами Израиля по объектам ядерной программы Ирана и ожидаемой местью Тегерана. Заседание Совета состоится в 11 утра по местному времени, сообщает Reuters.

Также военные США на Ближнем Востоке начали готовиться к различным вариантам развития событий, в том числе возможной необходимости эвакуировать американских граждан.

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что он "глубоко обеспокоен" военными действиями Израиля и призвал обе страны проявить "максимальную сдержанность".

"Ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде. Такие атаки имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защиты и гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности", цитирует его Bloomberg.

"Глубочайшую обеспокоенность" также выразил Китай, который опасается серьёзных последствий. МИД страны заявил, что внезапная эскалация не служит интересам ни одной из сторон и призывает "все заинтересованные стороны действовать таким образом, который способствует миру и стабильности в регионе".

Кто поддержал Иран

В свою очередь исламские страны – Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Пакистан, Турция – осудили атаку Израиля и призвали "прекратить агрессию".

"Королевство Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание агрессии Израиля против братской Исламской Республики Иран, подрывающей ее суверенитет и безопасность", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к более серьезным конфликтам. Нападение показывает, что Израиль не хочет, чтобы проблемы решались дипломатическим путем", - заявили в МИД Турции.

В МИД России заявили, что "неспровоцированные военные удары по государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам категорически неприемлемы".

Также иранские СМИ сообщают, что правительство Северной Кореи заявило, что оно полностью поддерживает Иран и пообещало военную поддержку.

В свою очередь Иранская сторона назвала атаку безрассудным, незаконным и преднамеренным актом агрессии. Сообщается, что Иран запросил экстренное заседание СБ ООН после удара Израиля