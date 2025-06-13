Помимо золота на месторождении обнаружены беспрецедентные запасы серебра и меди.

Открытие потрясло горнодобывающую промышленность - одно из самых значительных в мире месторождений золота и меди обнаружено на границе Аргентины и Чили.

Необычная находка, расположенная высоко в Андах, представляет собой то, что эксперты называют "одним из самых важных открытий за последние 30 лет", пишет Farmingdale-observer.

На высоте более 5000 м в самом сердце Анд команда из трех сотен рабочих проводила разведку с 2020 года. Их настойчивость открыла сокровищницу драгоценных металлов. Удаленное местоположение, охватывающее северные районы Аргентины и Чили, принесло совершенно неожиданные результаты.

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Первоначальные оценки подтвердили наличие приблизительно 900-1400 тонн золота. Одно только это золото представляет потенциальную стоимость в 62 млрд евро, без учета затрат на добычу. Масштаб этого открытия соперничает с некоторыми из самых значительных геологических находок за последние десятилетия, хотя для подтверждения полного объема этих ресурсов потребуется дополнительный анализ.

Хотя находки золота впечатляют, запасы меди в этом месторождении могут оказаться еще больше. По предварительным оценкам специалистов, на месторождении содержится проверенное количество меди в размере 13 млн тонн, с потенциалом в 25 млн тонн. Стоимость запасов меди оценили не менее чем 123 млрд евро.

В дополнение к золоту и меди, на этом же местоождении нашли значительные запасы серебра. Подтвержденные измерения указывают на наличие не менее 18 тыс. тонн серебра, а исследования предполагают потенциальные дополнительные 23 тыс. тонн. Залежи серебра могут стоить приблизительно 17 млрд евро.

"Сочетание этих трех драгоценных металлов делает это открытие поистине исключительным в мире горнодобывающей промышленности. Такие разнообразные концентрации ценных металлов в одном месте редки, сравнимы с выдающимися научными открытиями, которые меняют понимание природных явлений", - написало издание.

Хотя операции по добыче еще не начались, планирование уже ведется. Разработка этого участка потребует сложной инфраструктуры и новаторских идей, учитывая его высокогорное расположение.

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Одна страна обладает крупнейшим запасом лития, но никто не хочет его добывать. Дело в том, что инвесторы не готовы пойти на такой риск.

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