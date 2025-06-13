Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 июня, снизился на 4 копейки и составляет 41,68 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 48,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,08 гривни, а евро - по курсу 47,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел до 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 июня, остался неизменным - 48,31 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на межбанке и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке.

НБУ установил 13 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщил регулятор, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 48,08 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 62 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курс евро.

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