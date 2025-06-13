Темпы продвижения врага ниже, чем во время наступательной кампании 2024 года, отметил Алексей Гетьман.

Россияне пытаются сделать последний рывок на фронте, проводя летнюю наступательную кампанию. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Алексей Гетьман.

"Да, на последнем дыхании. Ведь наступательная операция 2024 года состоялась, смогли продвинуться не так далеко, как они это анонсировали. Максимальное продвижение вглубь нашей территории за 2024 год составило 55 километров. Всего 55 километров. И положили они почти полмиллиона человек. Сейчас их продвижение медленнее, чем во время кампании 2024 года. Продвигаются медленнее, потери несут большие", - сказал Гетьман.

Он пояснил, что попытка РФ захватить как можно больше украинских земель в 2025 году понятна. Поскольку в следующем году у них уже не будет возможности проводить такие крупные наступательные операции.

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"Это не значит, что они не смогут вести боевые действия. Но наступать так интенсивно они уже не смогут. Поэтому действительно этим летом должно все решиться, что будет с войной... Зафиксируется ли линия фронта, перейдет ли это в условную позиционную войну - сейчас мы находимся в этом процессе, увидим, что из этого получится. Но пугаться, что россияне смогут существенно продвинуться, оккупировать Сумы, Харьков, нет у них таких сил и средств. Это должно произойти что-то невероятное", - добавил Гетьман.

Российское наступление: что известно

О том, что наступление России в 2025 году станет "решающей битвой" писали и журналисты The Economist. Они отметили, что эпицентрами российской летней кампании, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области.

О начале наступления РФ ранее писали и журналисты The Telegraph. Они отмечали, что Сумы или Харьков вряд ли являются ключевой целью Кремля. Журналисты также склоняются к мнению, что оккупанты сосредоточатся в Донецкой области.

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