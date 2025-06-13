Россияне используют небольшие штурмовые отряды для поиска слабых мест и прорыва украинских линий.

В рамках летнего наступления российские войска пересекли границу Днепропетровской области - впервые за три года войны, что свидетельствует о смене динамики боевых действий, пишет The New York Times.

Как сообщили изданию украинские офицеры, воюющие в этом районе, небольшие отряды российских солдат еще в минувшие выходные начали переход из Донецкой области в Днепропетровскую. Карта боевых действий, составленная вашингтонским Институтом по изучению войны, теперь показывает, что российские войска закрепились в этом районе.

При этом Россия вряд ли попытается захватить новый регион, и уже заявляла в прошлом, что не намерена этого делать.

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"Вместо этого военные аналитики и украинские солдаты рассматривают это наступление как символическое — направленное на подрыв морального духа украинцев путем вторжения в новый регион — и стратегическое, призванное укрепить оборону в соседних районах", - пишет NYT.

Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады Украины, которая в настоящее время отражает российские атаки на Днепропетровск, сказал изданию, что Россия накопила "много сил" в этом районе и что он ожидает, что они продвинутся глубже в регион.

При этом украинские офицеры заявили, что российские войска продвинулись максимум на несколько линий деревьев вглубь Днепропетровска и пока не захватили ни одного населенного пункта. Пока непонятно, смогут ли они закрепить свое продвижение, воспользоваться прорывом и продвинуться глубже в регион, отмечает издание.

Как указывает NYT, если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить позицию Украины в любых переговорах о обмене территориями.

"Контроль над пограничной зоной между Днепропетровской и Донецкой областями также даст России более прочную опору для завершения захвата Донецкой области, около 70% которой она уже контролирует. В частности, это облегчит наступление на Покровск, который ей пока не удалось захватить".

Это продвижение также подчеркивает медленный, но неуклонный успех России на поле боя, отмечает NYT. Как отмечается в статье, российские войска теперь перешли от тактики "мясорубки", продемонстрированной в битве за Бахмут, к более адаптивной стратегии, используя небольшие штурмовые отряды для поиска слабых мест и прорыва украинских линий.

"Враг использует тактику малых групп — от двух до четырех, иногда шесть солдат, перемещающихся от линии леса к линии леса или от здания к зданию", — сказал Барбаросса.

Наступление россиян на Днепропетровскую область

Напомним, ранее россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине.

В Генштабе ВСУ отметили, что россияне пытаются продвигаться на Днепропетровщину с Покровского и Новопавловского направлений, однако пока эти попытки не увенчались успехом.

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