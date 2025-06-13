Цены на нефть подскочили на 14% из-за ударов Израиля по Ирану. В этом нет ничего удивительного, ведь традиционно цены на нефть резко прыгают сразу после начала любых военных действий, которые затрагивают основной планетарный нефтяной хаб - Персидский залив. И особенно, когда речь идет об ирано-израильском противостоянии.

Какие тенденции поведения цен на нефть могут иметь место после начала ударов Израиля по Ирану, при условии, что нефтяная инфраструктура Ирана не станет целью атак:

1. Непродолжительный (2-3 недели) ценовой скачок, как реакция на риск. Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит 1/5 мировой нефти. Даже если фактически поставки не будут нарушены, спекуляции и премии за риск приводят к росту цен, что мы уже и наблюдаем.

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Спекулянты всегда используют любой повод, чтобы сформировать ценовую турбулентность на рынке и заработать быстрые деньги.

После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, на следующий день цена нефти марки Brent подскочила более чем на 4%. Сейчас имеем примерно 13% роста (78,5 долл. за баррель Brent на десять утра по Киеву). 120 долл. США за баррель "прогнозирует" как раз J.P. Morgan, один из тех традиционных банковских спекулянтов на рынке нефти, который своими "прогнозами" и пытается раскручивать спираль роста цен.

2. Дальнейшая волатильность в условиях неопределенности, то есть, могут ли боевые действия привести к эскалации в регионе с привлечением других стран Залива, привести к блокаде и/или ответным ударам по нефтяной инфраструктуре третьих стран. Например, как это было в сентябре 2019 года, когда хуситы за пару часов разгромили ударами иранских крылатых ракет и БПЛА 50% нефтеэкспортных мощностей Саудовской Аравии и сняли с глобального рынка 5% (!) нефти. 20-процентный ценовой скачок имел место, а через пару недель всё успокоилось... Поэтому, если израильские удары будут ограниченными, то после этого произойдёт деэскалация, цены восстановятся в течение нескольких недель.

3. Если произойдёт эскалация, что повлечёт за собой сбои в нефтяном трафике Залива, то цены могут оставаться повышенными или расти дальше. Здесь уже многое будет зависеть от реакции ОПЕК+, наполненности стратегических резервов США, Китая, ЕС.

Ни США, ни Китаю, ни ЕС высокие цены на нефть не нужны. От высоких цен выиграет только Россия и... Иран. Поэтому Иран, при негласной поддержке и поощрении со стороны Кремля, может прибегнуть к акциям мести США, так или иначе поддерживающих Израиль, в зоне Залива.

Для нас, в любом случае, уничтожение Ирана в плюс, поскольку режим аятолл является важным союзником России - об иранских "шахедах" всем известно. Теперь, с высокой степенью вероятности, иранская баллистика не добавится к северокорейской, потому что в значительной степени будет истреблена в ходе израильских атак. Значительной, но не полной.

Вообще-то израильские удары не приведут к тотальному поражению иранской ядерной и ракетной программ. Снова затормозят или отбросят немного назад, но не более. Без наземной операции "зачистки" Иран со временем все восстановит, собственно, как это уже и имело место в прошлом при попытках остановить его ядерную программу то ли кибер-атаками, то ли убийствами ключевых лиц, то ли диверсиями на производстве.

...А нам - свое делать. Не стоит делать такие длительные перерывы в уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага. Не стоит давать ему возможность восстанавливаться.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"