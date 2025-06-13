Глава МИД призывает союзников перейти к полной дипломатической мобилизации, чтобы остановить войну.

Российская Федерация начала готовить стратегические резервы для развертывания боевой операций не только в Украине.

Об этом министр иностранных дел Андрея Сибига сказал на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, говорится в сообщении МИД в Telegram. "По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины", отметил украинский министр.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие против РФ. В связи с этим Сибига призвал снизить ценовой потолок на российскую нефть до $30.

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"Путин понимает только язык силы", - констатирует министр.

Отдельно Сибига призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность уже сейчас. "Мы еще не полностью задействовали потенциал и имеем дефицит, который позволит увеличить наш оборонный сектор примерно на $15 млрд", - заявил глава МИД.

Министр подчеркнул важность укрепления оборонной самодостаточности Украины.

"Мы имеем возможности для производства сложного современного оружия в Украине. С начала полномасштабной агрессии мы увеличили наши оборонные мощности в некоторых направлениях в 35 раз. Мы являемся лидерами в производстве дронов и беспилотных технологий. У нас есть 110 бригад и около миллиона солдат с ежедневным боевым опытом. Все это станет важным вкладом Украины в будущую архитектуру безопасности Европы и трансатлантическую безопасность", - подчеркнул Сибига.

Планы РФ о нападении на другую страну

Президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале предупреждал о рисках, что Россия может пойти с войной против Польши и Литвы.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года.

По мнению Писториуса, учитывая рост вооруженных сил РФ сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.

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