Продолжение хитового политического триллера выйдет уже осенью 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер третьего сезона хитового американского сериала в жанре политический триллер "Дипломатка" (The Diplomat).

Одновременно стало известно, что продолжение шоу выйдет уже осенью 2025 года.

Также Netflix объявил, что центральную роль в новом сезоне сериала будут играть персонажи Кэри Рассел (Кейт Уайлер), Руфуса Сьюэлла (Хэл Уайлер), Эллисон Дженни (Грейс Пенн) и Брэдли Уитфорд (Тодд Пенн).

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Уже известно, что Netflix продлил "Дипломатку" и на четвертый сезон.

Сериал "Дипломатка" – что известно

Первый сезон сериала "Дипломатка" вышел в апреле 2023 года и был положительно воспринят как критиками, так и зрителями. При этом второй сезон, выпущенный в октябре 2024 года, получил даже лучшие реакции.

В центре сюжета – новый посол США в Великобритании Кейт Уайлер, которая должна урегулировать международный кризис, создать стратегические альянсы в Лондоне и приспособиться к своему новому месту в центре внимания. Однако в ее планы постоянно вмешиваются непредсказуемые обстоятельства, а также ее муж Хэл Уайлер, более опытный дипломат, любитель интриг и подковерных игр, которому очень трудно дается новоиспеченная роль второй скрипки.

В конце второго сезона, после тревожного телефонного звонка от Хэла Уайлера, у президента США Уильяма Рейберна случился смертельный сердечный приступ, а это означает, что новым главой американского государства стала вице-президент Грейс Пенн, которую до этого должна была заменить на посту Кейт.

Сейчас оценка "Дипломатки" на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 89% одобрения от критиков и 71% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинозрители оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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