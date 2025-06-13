Актриса честно ответила относительно своих коллег.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко назвала имена актеров, которых считает худшими и лучшими в Украине.

Актриса призналась, что недолюбливает Галину Безрук, которая сейчас живет и работает в РФ, а с начала полномасштабного вторжения молчит о войне.

"Могу сказать, что это Галина Безрук... Но на самом деле у нас в Украине невероятный ресурс не только актерский, а киношный. Для того, чтобы делать невероятно классное и качественное кино, у нас есть классные локации, у нас есть очень классные операторы, режиссеры, у нас павильоны, классные и талантливые актеры", - сказала Денисенко в проекте "Гра з вогнем".

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Позже Наталка шутя внесла в свой список и друга и коллегу Тараса Цымбалюка. По ее словам, он "задолбал" всех, но она все равно считает его как худшим, так и лучшим актером в Украине.

Также в список лучших Наталка отнесла нескольких известных актеров: Ксению Мишину, Дарью Петрожицкую, Ольгу Сумскую и Богдана Ступку.

"Классная Ксения Мишина. Я вообще считаю, что она одна из самых красивых украинских актрис. Очень нравится мне Даша Петрожицкая - как человек и как актриса. Богдан Ступка - лучший актер, наша легенда - Ольга Сумская. Я с ней работаю прямо сейчас и это тоже невероятный человек", - подчеркнула Денисенко.

Напомним, ранее звезда фильма "Песики" Артемий Егоров назвал имя самого неприятного актера.

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