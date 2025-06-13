Это пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA

Украина получила от Европейского Союза (ЕС) еще 1 миллиард евро за счет российских активов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

По его словам, в целом по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов Российской Федерации (РФ).

Видео дня

"Спасибо нашим партнерам за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки", - добавил Шмыгаль.

Международная помощь Украине - последние новости

Украина и Японское агентство JICA в июне подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти кредитные средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.

В мае Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы ERA. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России и направлены на покрытие критически важных расходов бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: