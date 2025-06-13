Верховная Рада готовит важные изменения относительно объявления лица, пропавшего без вести во время войны - умершим. Так, в начале июня парламент одобрил в первом чтении законопроект №12451 (от 27.01.2025), которым предлагается уточнить ч. 2 ст. 46 Гражданского кодекса. Речь идет о норме, определяющей, когда именно человека, пропавшего без вести во время войны, можно юридически признать умершим.

Сейчас такого человека суд может объявить умершим после двух лет от даты завершения войны. В то же время, учитывая обстоятельства, суд может сократить этот срок, но не ранее чем через шесть месяцев от наступления события, которое угрожало человеку смертью или дает основания считать его погибшим.

Главная новация упомянутого законопроекта - в нем появляется четкое указание, от какой даты/события/обстоятельства начинается отсчет тех самых шести месяцев. И речь идет как раз о наступлении опасного события, а не абстрактном конце войны.

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Это - крайне важно! Сейчас суды имеют несколько подходов к рассмотрению таких дел, ведь в действующей редакции не сказано, когда начинается этот шестимесячный срок. Часть судей отсчитывала его от самого события (например, обстрела), другие - от гипотетического "конца войны", который пока неизвестен.

Вместе с тем, Большая Палата Верховного Суда 11 декабря 2024 года по делу №755/11021/22 объяснила, что ориентироваться на конец "всей войны" неправильно - это создает неопределенность. Поэтому законопроект №12451 прежде всего закрепит позицию Верховного Суда в Гражданском Кодексе, а суды всех уровней получат одинаковый алгоритм и не будут медлить с решениями.

Как это поможет родным тех, кто находится в статусе пропавшего без вести? Семьи таких военных смогут через шесть месяцев после вероятной гибели обратиться в суд для признания человека умершим, а не ждать для этого конца войны. Это даст им право получить все гарантированные государством выплаты/льготы и помощь. В частности, единовременное пособие и пенсию в случае потери кормильца, а родственникам первой линии - оформить отсрочку от мобилизации.

Также это поможет правопреемникам гражданских лиц, пропавших в зоне боевых действий, при решении вопросов, связанных с наследством; прекратить брак или другие обязательства, которые требовали статуса умершего, и тому подобное.

Эти изменения как бы к лучшему, однако надо помнить и о некоторых "но". Так, сейчас суды при определении территорий или зон военных действий пользуются данными Приказа Минреинтеграции №309 (от 22.12.2022 года), чтобы определить, когда закончились активные действия в конкретном районе. Этот приказ, так же как и позиция Большой палаты ВС, не охватывает случаи, к примеру, лиц, пропавших на территории Курской области РФ или в других местах. Также остается без внимания судьба пропавших военных в "мирных" регионах - там, где отсутствуют данные о боевых действиях. Для таких случаев требуется дополнительное уточнение закона.

Законотворцы уверяют, что во время окончательного голосования за этот законопроект все эти замечания будут учтены. Поэтому изменения будут касаться всех, а шесть месяцев могут считаться и от самого события, даже если оно произошло за пределами карт боевых действий.

Как следствие, после второго чтения закон может существенно облегчить жизнь семьям пропавших без вести в результате войны и ускорить доступ к надлежащим социальным гарантиям. Государство тоже выиграет - уменьшатся споры в судах и затраты на это времени. Поскольку наконец будет установлен четкий отсчет начала срока признания лица умершим - с даты фактического события (обстрела, исчезновения), а не со дня, когда "официально закончится война".

Елизавета Коробейникова, адвокат Адвокатского объединения Актум