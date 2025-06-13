Рамеш сидел рядом с аварийным выходом.

Единственный пассажир, который выжил в авиакатастрофе самолета Air India, рассказал, что огни в самолете "начали мерцать" еще до того, как он ударился о землю. По его словам, он видел, как люди умирали у него на глазах, прежде чем ему удалось выбраться из-под обломков самолета. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на Hindustan Times.

Британский 40-летний пассажир Вишваш Кумар Рамеш отметил:

"Когда самолет взлетел, в течение пяти-десяти секунд казалось, что он застрял в воздухе. Вдруг свет начал мерцать - зеленый и белый, а затем самолет врезался в какое-то здание, находившееся там".

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Рамеш сидел на месте 11А рядом с аварийным выходом. Он рассказал, что часть самолета, в которой он находился, приземлилась на землю, а не врезалась в крышу здания.

"Когда я увидел выход, я подумал, что смогу выйти. Я попытался, и мне удалось. Возможно, люди, которые были с другой стороны самолета, не смогли", - добавил мужчина.

Рамеш отметил:

"Я не знаю, как я выжил. Я видел, как на моих глазах гибли люди - стюардессы, и два человека, которых я видел рядом со мной... Я вышел из-под обломков".

Авиакатастрофа в Индии - что известно

Как писал УНИАН, 12 июня в Индии разбился пассажирский самолет. После чего небо сразу затянуло черным дымом, на место падения выехали десяток пожарных и скорых машин. По предварительным данным, самолет разбился после того, как взлетел.

Также сообщалось, что самолет упал в жилом районе, а именно на общежитие для врачей.

Позже стало известно, что в результате авиакатастрофы в Индии погиб 241 человек. Единственный выживший, британец Вишвашкумар Рамеш отметил, что после 30 секунд взлета раздался громкий шум, и самолет разбился.

На авиакатастрофу отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, такой инцидент "ошеломил и огорчил всех".

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