Наталка Диденко говорит, что температура в конце недели уже будет повышаться до 21...+26.

На выходных температура в Украине должна немного повыситься, но дожди не оставят территорию нашей страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Уже завтра, 14-го июня, температура воздуха составит в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины, +19...+24 градуса, а в воскресенье +21...+26 градусов", - сообщила она.

Дожди, по ее данным, будут периодические и временами с грозами. Ожидаются они практически по всей стране, за исключением западных областей. Там в субботу будет немного влаги, а в воскресенье вообще повсеместно солнечно.

Видео дня

"Ветер на выходных остается в Украине порывистым, с северо-запада преимущественно", - уточнила эксперт.

Погода в Киеве

В Киеве в течение 14-15 июня Наталка Диденко прогнозирует умеренно теплую погоду с температурой воздуха +20...+22 градуса. Временами пройдут короткие дожди, в воскресенье будет больше солнечных прояснений. Ветер в столице останется порывистый.

О том, что на выходных существенного потепления не будет, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в большинстве областей вообще ожидаются аномально низкие температуры, а также неустойчивая и влажная погода с дождями и грозами. Также, по его прогнозу, местами вероятен мелкий град и порывистый ветер.

Вас также могут заинтересовать новости: