Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость.

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму "Тимати").

Как сообщил пресс-центр СБУ, по материалам дела, Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, как отмечается, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

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Задокументировано, что этот фигурант принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно)", - проинформировали в спецслужбе.

Подозрения другим российским звездам

В марте СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актеру Ивану Охлобыстину, который со сцены в центре Москвы призывал убивать украинцев.

В частности, Служба собрала доказательную базу на актера-пропагандиста, который агитирует за войну России против Украины.

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России. Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.

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