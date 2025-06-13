В прошлом месяце украинцы приобрели 1580 легковых авто, которые были ввезены из Китая. Об этом сообщают специалисты аналитического портала УкрАвтопром.
Возможно, номинально цифры и не выглядят такими значительными, однако это на 70% больше, если сравнивать с маем прошлого года. Таким образом, можно говорить о существенном росте спроса на автомобили из Китая.
Из общего количества приобретенных машин 1335 единиц были новые, тогда как 245 единиц оказались подержанными. Подавляющее большинство легковых авто из Китая - это электромобили. Их доля составила 85%.
ТОП-5 новых легковушек, ввезенных из Китая:
- Volkswagen ID.UNYX - 254 единицы;
- BYD Song Plus - 216;
- Honda eNS1 - 188;
- BYD Sea Lion 07 - 61;
- Zeekr 7X - 55.
ТОП-5 подержанных легковушек, ввезенных из Китая:
- Zeekr 001 - 26 единиц;
- Buick Envision - 19;
- Volkswagen ID.UNYX - 18;
- Audi Q4 e-tron - 17;
- MG ZS - 15.
Китайские автомобили - последние новости
Ранее специалистов назвали 15 надежных китайских авто 2025 года. В рейтинг вошли гибридные автомобили и электрокары, которые выпускаются в Китае и могут похвастаться хорошей надежностью.
В список вошли, в частности, Avatr 07, WEY Lanshan PHEV, Changan Deepal S07, Denza D9 PHEV и Xiaomi SU7. Среди прочего в список попал электрический Wuling Hongguang Mini EV, который можно приобрести в КНР менее чем за 10 тыс долларов.
Также напомним, что недавно Китай представил новый бюджетный электромобиль Chery QQ Domi, цены на который стартуют с 8300 долларов. Автомобиль оснастили электромотором на 54 л.с., благодаря которому он может разгоняться до 100 км/ч.