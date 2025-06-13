Из общего количества приобретенных машин 1335 единиц были новые / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В прошлом месяце украинцы приобрели 1580 легковых авто, которые были ввезены из Китая. Об этом сообщают специалисты аналитического портала УкрАвтопром.

Возможно, номинально цифры и не выглядят такими значительными, однако это на 70% больше, если сравнивать с маем прошлого года. Таким образом, можно говорить о существенном росте спроса на автомобили из Китая.

Из общего количества приобретенных машин 1335 единиц были новые, тогда как 245 единиц оказались подержанными. Подавляющее большинство легковых авто из Китая - это электромобили. Их доля составила 85%.

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ТОП-5 новых легковушек, ввезенных из Китая:

  • Volkswagen ID.UNYX - 254 единицы;
  • BYD Song Plus - 216;
  • Honda eNS1 - 188;
  • BYD Sea Lion 07 - 61;
  • Zeekr 7X - 55.

ТОП-5 подержанных легковушек, ввезенных из Китая:

  • Zeekr 001 - 26 единиц;
  • Buick Envision - 19;
  • Volkswagen ID.UNYX - 18;
  • Audi Q4 e-tron - 17;
  • MG ZS - 15.

Китайские автомобили - последние новости

Ранее специалистов назвали 15 надежных китайских авто 2025 года. В рейтинг вошли гибридные автомобили и электрокары, которые выпускаются в Китае и могут похвастаться хорошей надежностью.

В список вошли, в частности, Avatr 07, WEY Lanshan PHEV, Changan Deepal S07, Denza D9 PHEV и Xiaomi SU7. Среди прочего в список попал электрический Wuling Hongguang Mini EV, который можно приобрести в КНР менее чем за 10 тыс долларов.

Также напомним, что недавно Китай представил новый бюджетный электромобиль Chery QQ Domi, цены на который стартуют с 8300 долларов. Автомобиль оснастили электромотором на 54 л.с., благодаря которому он может разгоняться до 100 км/ч.

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