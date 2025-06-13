Для определения платежеспособности банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

Государственная ипотечная программа "еОселя" работает более двух с половиной лет. Она предусматривает предоставление ипотечных кредитов под уменьшенные проценты (3% и 7%) украинцам, которые подпадают под определенные категории (военные, педагоги, ученые, медики, ВПЛ и граждане без собственного жилья).

Как рассказала УНИАН начальница управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана, на выбор жилья в ипотеку влияют доходы гражданина и сумма первоначального взноса, который он готов внести.

"При 20% платежа наибольшее количество займов выдается на квартиры площадью 40-50 м2. Если первый взнос составляет в среднем от 30%, то покупатели-заемщики могут выбрать квартиру для большой семьи площадью 70-80 м2", - сказала эксперт.

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По ее словам, спрос на "еОселю" в целом можно оценить как умеренный, ведь государственная ипотечная программа имеет достаточно объективных ограничительных рамок и направлена именно на тех, кто крайне нуждается в собственном жилье. И даже в этом случае кредиты предоставляются только тем, кто в состоянии его погасить.

По ее словам, согласно правилам государственной ипотечной программы, кредит предоставляется, если один из членов семьи - заемщик - имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

"Сейчас по программе "еОселя" средняя сумма кредита составляет 1,65 млн грн, при такой сумме кредита максимальный платеж в первый месяц будет только 11 тыс. грн - это частичное погашение кредита и оплата начисленных процентов, и с каждым месяцем сумма кредита будет уменьшаться", - говорит банкир.

Кто может получить ипотечный кредит

По словам эксперта, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 тысяч гривень и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20%, то аккредитованные в "еОсели" банки не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной, чтобы приобрести жилье по цене от 2,1 млн грн.

Лычана приводит важный нюанс: если, к примеру, заемщик не в браке, то родители молодого специалиста или специалистки могут стать поручителями для получения кредита.

"Не секрет, что молодому учителю, зарплата которого не позволяет оформить ипотеку, могут помочь работающие родители. И программа "еОселя" учитывает такую возможность. При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, но и его родителей", - отмечает банкир.

Она обращает внимание на то, что аккредитованные в программе банки, в зависимости от обстоятельств, чаще всего готовы предоставить кредиты на сумму до 2 млн грн, что вместе с первым взносом (условно 20%) соответствует рыночной стоимости квартиры в новостройке площадью от 40 до 50 м².

"Согласно программе "еОселя" площадь жилья, на которое можно получить кредит, составляет не более 52,5 м² общей площади и дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи. Но если у семьи молодого учителя или врача есть весомые сбережения и есть желание приобрести квартиру для будущей большой семьи, то это можно осуществить через больший первоначальный взнос", - объясняет Лычана.

Какое жилье чаще всего выбирают украинцы

Как свидетельствует статистика "Укрфинжилья", с момента запуска программы "еОселя" в четвертом квартале 2022 года украинцам уже было выдано 17,3 тысячи кредитов на общую сумму 28,7 миллиарда гривень. Средняя сумма займа по всей Украине составляет 1,6 млн гривень, а средняя стоимость недвижимости - 2,3 млн гривень.

Активнее всего ипотеку по программе берут жители Киевской области - по количеству выданных кредитов область опередила столицу. Так, в Киевской области было выдано 4769 кредитов, что составляет более четверти всех выданных займов (27,5%). Средняя сумма кредита кредита здесь составляет 1,6 млн гривень, а средняя стоимость недвижимости - 2,2 млн гривень.

Киев занимает второе место с 3690 ипотеками (21,3%). Показатели стоимости здесь уже дороже: средняя сумма кредита кредита кредита - 2,2 млн гривень, а средняя стоимость недвижимости уже 3,1 млн гривень.

Замыкает тройку лидеров Львовская область, но здесь выданных ипотечных кредитов уже ощутимо меньше - 1046 (или 6%). Средняя сумма кредита составляет 1,8 млн гривень, а стоимость недвижимости в среднем составляет 2,7 млн гривень.

В других регионах Украины количество выданных ипотечных кредитов не превышает тысячи. Меньше всего - в Николаевской (77 шт.), Кировоградской (74 шт.) и Запорожской (45 шт.). При этом Кировоградская область единственная, где средняя сумма займа меньше 1 миллиона гривень (819,1 тыс.), а средняя стоимость недвижимости составляет 1,1 млн гривень, что тоже меньше показателей других регионов.

По данным "Укрфинжитла", средняя площадь приобретенной недвижимости составляет 57,2 кв.м. Одинаково часто украинцы покупают квартиры площадью от 50 до 73 кв.м. и менее 50 кв.м. (по 39% от общего количества займов). 17% заемщиков выбирают жилье площадью от 73 до 100 кв.м. и только 4% - более 100 кв.м.

Что касается стоимости жилья, то почти одинаковое количество недвижимости с ценой 1-2 млн гривень (40%) и 2-3 млн гривень (38%). Дороже 3 млн жилье выбрали 19% заемщиков, а 4% удалось найти недвижимость стоимостью менее 1 миллиона гривень.

При этом более половины владельцев ипотечной недвижимости (52%) составляют военнослужащие и силовики. Педагоги и медики составляют по 8% заемщиков, ВПЛ - 3%, ветераны и ученые - по 2%. 24% составляет категория "другие".

Интересно, что по составу семьи треть заемщиков (33%) составляет семья из одного человека, чуть меньше (31,2%) - семья с одним ребенком. Почти 20% - это семьи из двух человек, 14,4% заемщиков - семьи с двумя детьми. Средний возраст владельца ипотечного жилья - 35 лет.

Ипотека в Украине - последние новости

За 5 месяцев 2025 года по программе "еОселя" было выдано 2 334 кредита на 4,3 млрд грн.

По словам первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой, с начала 2025 года 40% недвижимости приобретено в новостройках, введенных в эксплуатацию (первая продажа), 19% - в объектах на стадии строительства, 41% - жилье на вторичном рынке.

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