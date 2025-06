УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как на больших экранах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут романтическая комедия о любовном треугольнике "Материалисты" с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, а также ремейк фэнтези "Как приручить дракона" и кровавый хоррор "Опасное животное".

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть комедийный экшн "Под прикрытием" с Орландо Блумом и триллер "Эхо долины" с Джулианной Мур и Сидни Суини.

Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Материалисты

Materialists (США, Финляндия, 2025, комедия/драма/романтика)

Главная героиня фильма – амбициозная профессиональная сваха Люси, которая, ища идеальные пары для других, не может разобраться в собственных отношениях. Девушка разрывается между двумя мужчинами – идеальным новым бойфрендом Гарри и несовершенным бывшим Джоном.

Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого", "Мадам Паутина"), Педро Паскаль ("Гладиатор 2", сериалы "Последние из нас", "Нарко", "Мандалорец") и Крис Эванс (франшиза "Первый мститель", "Достать ножи", "Серый человек").

Сняла ленту номинантка на "Оскар" Селин Сун ("Прошлые жизни").

На данный момент оценка фильма Rotten Tomatoes составляет 88% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как приручить дракона

How to Train Your Dragon (США, Великобритания, 2025, комедия/приключения/фэнтези)

Хотя допремьерные показы ремейка одноименного хитового мультфильма 2010 года стартовали еще в минувшие выходные, в полноценный прокат он выходит только на этой неделе.

События фильма, снятого по мотивам книги британской детской писательницы Кресиды Коуэлл, происходят на суровом острове Туп, где викинги и драконы веками были заклятыми врагами. Все меняется, когда сообразительный, но недооцененный сын вождя Стоика Могучего по имени Иккинг, вопреки многовековым традициям, решается подружиться с драконом Беззубиком. Их неожиданный союз открывает истинную природу драконов, ставя под сомнение основы общества викингов.

Главные роли в фильме сыграли Мейсон Темз ("Черный телефон", сериал "Уокер"), Джерард Батлер ("300 Спартанцев", "Падение Олимпа", "Гренландия") и Нико Паркер ("Дамбо", сериал "Последние из нас").

Режиссером новинки выступил Дин ДеБлуа, который снимал и анимационную серию "Как приручить дракона" (2010, 2014 и 2019), а также мультфильм "Лило и Стич" (2002).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Опасное животное

Dangerous Animals (США, Канада, Австралия, 2025, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – серфингистка Зефир, которую похищает одержимый акулами серийный маньяк. Он держит ее на своей лодке, чтобы вскоре устроить жуткое шоу: девушка останется один на один с самым опасным животным океана (и это не акула).

Главные роли в фильме исполнили Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент", "Терминатор: Генезис"), Хасси Харрисон (сериалы "Йеллоустоун", "Сердце Дикси") и Джош Хьюстон ("Тор: Любовь и Гром", сериал "Дюна: Пророчество").

Снял фильм Шон Бирн ("Возлюбленные", "Дары смерти").

Мировая премьера ленты состоялась 17 мая 2025 года во время Каннского кинофестиваля в программе "Двухнедельник режиссеров".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 74% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Возвращение мертвецов

Handling The Undead (Германия, Норвегия, Швеция, 2024, ужасы)

По сюжету фильма, неслыханная жара в сочетании с магнитной бурей вызывает необъяснимый феномен: тысячи умерших неожиданно возвращаются к жизни. Три семьи, чьи близкие вернулись с того света, должны принять, что они уже не те, кем были при жизни.

Фильм снят на основе одноименного романа шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста 2004 года, который также является автором романа-бестселлера "Впусти меня" (экранизировался дважды – в Швеции и в США).

Главную роль в фильме сыграла норвежская актриса Ренате Рейнсве ("Худший человек в мире", "Другой человек", сериал "Презумпция невиновности").

Сняла ленту норвежский режиссер Теа Гвистендаль, для которой это полнометражный дебют.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в начале 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть", но только 43% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы), а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Чилдрен Кинофест 2025

(Украина, 2025, детский/семейный/фестивальный)

С 13 по 22 июня 2025 года в Украине пройдет Чилдрен Кинофест – ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков, который знакомит молодую украинскую аудиторию как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. Ежегодный фильм-победитель фестиваля определяется путем прямого голосования зрителей.

В этом году мероприятие пройдет в 12-й раз. Уже традиционно событие будет проходить в гибридном формате: фестивальные показы будут проходить одновременно в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова, а для онлайн-просмотра будет доступна специальная программа "Самый ценный груз".

Вход на фестиваль бесплатный по предварительной регистрации. Ознакомиться с нынешней программой можно на сайте фестиваля.

Титан: Катастрофа OceanGate

Titan: The Oceangate Disaster (США, 2025, документальное/наука)

Фильм рассказывает о трагической судьбе туристической субмарины "Титан" компании OceanGate, которая взорвалась в 2023 году во время погружения к остаткам затонувшего "Титаника". Лента также исследует события, приведшие к трагедии, рассказанные через свидетельства обличителей, аудиозаписи и видеоматериалы с начала существования OceanGate.

Мировая премьера фильма состоялась на Tribeca Festival 6 июня 2025 года, а для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 11 июня.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов.

Под прикрытием

Deep Cover (Великобритания, 2025, комедия/экшн)

В центре сюжета фильма – преподавательница на курсах комедийной импровизации Кэт, которая чувствует, что потеряла свой шанс на успех. Но однажды она получает предложение всей жизни от... копа под прикрытием. Заручившись поддержкой двух своих учеников, женщина погружается в преступный мир Лондона.

Главные роли в ленте исполнили Брайс Даллас Говард ("Рокетмен", "Аргайл", франшиза "Мир юрского периода"), Орландо Блум (франшизы "Властелин колец", "Пираты Карибского моря"), Ник Мохаммед (сериал "Тед Лассо"), Иэн Макшейн (франшиза "Джон Уик", сериал "Американские боги"), Пэдди Консидайн ("Смерть Сталина", сериал "Дом Дракона"), Шон Бин (франшиза "Властелин колец", сериал "Игра престолов"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina") и другие.

Режиссером фильма выступил англичанин Том Кингсли, который в основном работает на телевидении.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов.

Широкой аудитории фильм станет доступен на Amazon Prime Video с 12 июня 2025 года.

Эхо долины

Echo Valley (США, 2025, триллер)

Главная героиня фильма – женщина по имени Кейт Гарретт, которая занимается дрессировкой лошадей на своей ферме в южной Пенсильвании, переживая личную трагедию. Однажды ее дочь Клэр появляется на пороге дома, покрытая чужой кровью. Кейт должна решить, на что она готова пойти, чтобы защитить дочь.

Роли матери и дочери в фильме исполнили Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Май, декабрь") и Сидни Суини ("Проклятая дева", "Люблю тебя ненавидеть", "Мадам Паутина", сериал "Белый лотос").

Также в фильме задействованы Донал Глисон ("Ex Machina", франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны"), Кайл Маклахлен ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", сериалы "Секс в большом городе", "Фоллаут"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", сериалы "Убивая Еву", "Андор") и другие.

Режиссером ленты выступил Майкл Пирс, который до этого снял психологический триллер "Зверь", получивший премию BAFTA 2019 как лучший британский дебют.

Фильм вышел в ограниченный прокат в США 6 июня 2025 года, но широкой аудитории он станет доступен на Apple TV с 13 июня.

На данный момент оценка фильма на Rotten Tomatoes он получил 67% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет второй сезон комедийного боевика "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

