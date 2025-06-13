Завершающую в серии для Тихоокеанского флота шестую подводную лодку "Якутск" спустили на воду 11 октября 2024 года.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Якутск". Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Корабль оснащен новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой и мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением", - говорится в заявлении россиян.

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Дизель-электрическая субмарина "Якутск" стала шестой в серии. Она была заложена в августе 2021 года и спущена на воду в октябре 2024 года.

Напомним, контракт на строительство серии из шести дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота между Министерством обороны РФ и АО "Адмиралтейские верфи" был подписан в сентябре 2016 года в рамках форума "Армия-2016".

По условиям контракта, первую субмарину должны были передать заказчику до 25 ноября 2019 года, а строительство всей серии хотели завершить в 2022-м.

Субмарины проекта 636.3 предназначены для борьбы с подводными и надводными целями, а также для ведения разведки и охраны морских границ.

Лодки этого проекта имеют подводное водоизмещение около 3950 т, длину более 74 м и экипаж из 52 человек. Основу вооружения составляют торпеды и крылатые ракеты "Калибр".

Российский флот - последние новости

В конце прошлого года российский флот получил новую атомную субмарину К-564 "Архангельск", которая может запускать "гиперзвуковые" ракеты "Циркон".

"Архангельск" является многоцелевой подводной лодкой проекта 885М "Ясень-М" и относится к четвертому (последнему на сегодня) поколению. Ее заложили в 2015 году.

Также напомним, что в конце года россияне провели церемонию приема в состав своего ВМФ малого ракетного корабля "Туча" проекта 22800. Основой их вооружения вступает комплекс высокоточного ракетного оружия.

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