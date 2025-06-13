Температура повысится, но жары не будет.

Сегодня в Украину пришло похолодание. К счастью, оно будет кратковременным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня днем в Украине ожидается +15...+19 градусов, в Киеве столбики термометров покажут +16...+18 и только на юге и юго-востоке будет немного теплее.

Однако, по ее данным, похолодание продлится недолго, это "один временный день с холодным воздухом".

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"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться", - порадовала Наталка Диденко.

По ее словам, жары пока не будет, зато украинцев порадует умеренное комфортное тепло.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что прохладная погода в Украине продлится до конца текущей недели. По его данным, с 15 июня атмосферное давление постепенно будет расти, поэтому дождей станет меньше. Ожидается, что с 16 по 20 июня погода в большинстве областей Украины будет комфортной и солнечной.

После 16 июня ожидается потепление. Температура повысится на 4 - 6 °С. Это потепление коснется преимущественно левобережной части Украины. В то же время на западе и севере и в дальнейшем будет царить более прохладный воздух.

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