Блогерша подробно рассказала, почему решилась на такой шаг.

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень сделала несколько пластических операций - на груди и подбородке.

В своем Instagram девушка подробно рассказала, почему решилась на такой шаг. По ее словам, решение было обдуманным.

В детстве ей диагностировали кифосколиоз - искривление позвоночника, влияющее на симметрию грудной клетки. А в подростковом возрасте Инна столкнулась с гормональным сбоем и набрала около 10 килограммов.

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"Эти килограммы я сбросила очень быстро. Но… когда теряешь 10 килограммов - из пышной и подтянутой груди получается форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгальтера. А если добавить историю со сколиозом - все усложняется. Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной", - отметила Белень.

Она акцентировала, что вернуть форму груди с помощью спорта или питания невозможно, и именно поэтому она приняла решение сделать пластику. И уже в процессе захотела подправить еще одну часть своего тела:

"Только приехав в больницу, я ошарашила всех. Попросила позвать еще одного хирурга, потому что решила: будет еще одна операция. Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает "балласт". Это некрасиво, это выглядит как второй-третий подбородок".

Напомним, ранее УНИАН писал, что популярная блогерша Юля Верба сделала подтяжку груди.

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