Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется.

На днях Apple представила крупный апдейт iOS 26, но главный релиз года еще впереди – это серия iPhone 17. До презентации новых айфонов остается около 3 месяцев, а это значит, что утечек становится все больше, а их точность выше.

Авторитетное издание MacRumors собрало 17 заметных изменений в iPhone 17, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью 2025 года.

iPhone 17 Air. Совершенно новая модель заменит iPhone Plus и станет новым самым тонким смартфоном Apple. По слухам, аппарат получит 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевый корпус, чип A19 и корпус толщиной всего 5,5 мм.

Совершенно новая модель заменит iPhone Plus и станет новым самым тонким смартфоном Apple. По слухам, аппарат получит 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевый корпус, чип A19 и корпус толщиной всего 5,5 мм. Алюминиевая конструкция. Apple планирует вернуться к использованию алюминиевых рамок, отказавшись от эксперимента с титаном всего спустя два поколения. На бумаге, алюминий должен снизить вес iPhone, а может даже и цену.

Apple планирует вернуться к использованию алюминиевых рамок, отказавшись от эксперимента с титаном всего спустя два поколения. На бумаге, алюминий должен снизить вес iPhone, а может даже и цену. Новые размеры дисплея . В базовом iPhone 17 увеличится дисплей вслед за 16 Pro – вместо 6,1 будет 6,3 дюйма. При этом ультратонкий iPhone 17 Air получит совершенно новую для айфонов диагональ ~6,6 дюйма.

. В базовом iPhone 17 увеличится дисплей вслед за 16 Pro – вместо 6,1 будет 6,3 дюйма. При этом ультратонкий iPhone 17 Air получит совершенно новую для айфонов диагональ ~6,6 дюйма. Экран ProMotion на 120 Гц. Ожидается, что вся линейка айфонов 17 будет оснащена дисплеями с поддержкой 120 Гц и технологией Always-on Display. Это сотрет одно из ключевых отличий между простыми и топовыми моделями.

Обновленный дизайн камеры . В 2025 году ожидается первый за 6 лет масштабный редизайн задней панели iPhone 17 Pro и Pro Max. Камера теперь будет размещена горизонтально и занимать всю ширину задней панели.

Видео дня

Чип Wi-Fi 7 от Apple . Это будет микросхема собственной разработки Apple, который позволит iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно. Базовые 17-ки такого не получат.

. Это будет микросхема собственной разработки Apple, который позволит iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max работать в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно. Базовые 17-ки такого не получат. Телеобъектив 48 МП. Таким образом модели iPhone 17 Pro впервые будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры.

Таким образом модели iPhone 17 Pro впервые будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры. Запись видео 8K. Несколько конкурирующих брендов уже предлагают возможность записи видео в 8K, включая Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro. Это нововведение точно оценят те, кто снимает для соцсетей.

Несколько конкурирующих брендов уже предлагают возможность записи видео в 8K, включая Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro. Это нововведение точно оценят те, кто снимает для соцсетей. 24-мегапиксельная селфи-камера. Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет.

Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет. Антибликовый дисплей. Он повысит устойчивость к царапинам и сделает экраны более устойчивыми к яркому свету. Инновационная технология уже применяется в Ultra-смартфонах Samsung.

12 ГБ ОЗУ в "прошках". Компания намерена сравняться с ключевыми Android-конкурентами по объему оперативной памяти.

Компания намерена сравняться с ключевыми Android-конкурентами по объему оперативной памяти. Меньший Dynamic Island. Apple удастся сделать "островок" меньше за счет использования металинз в системе датчиков Face ID. Эта технология появится во всей линейке iPhone 17.

Apple удастся сделать "островок" меньше за счет использования металинз в системе датчиков Face ID. Эта технология появится во всей линейке iPhone 17. Процессор A19 Pro . Более дешевые iPhone 17 и 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19. Ожидается прирост в производительности 10−15%.

. Более дешевые iPhone 17 и 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19. Ожидается прирост в производительности 10−15%. Улучшенное охлаждение. Apple переработает систему охлаждения с паровой камерой, которая позволит телефону поддерживать высокую производительность при нагрузке и не перегреваться.

Apple переработает систему охлаждения с паровой камерой, которая позволит телефону поддерживать высокую производительность при нагрузке и не перегреваться. Обратная беспроводная зарядка. Она появится на 17 Pro и 17 Pro Max – пользователи смогут заряжать смарт-часы и наушники, просто приложив их к задней панели смартфона.

Она появится на 17 Pro и 17 Pro Max – пользователи смогут заряжать смарт-часы и наушники, просто приложив их к задней панели смартфона. Увеличенный аккумулятор. По предварительным данным, толщина iPhone 17 Pro Max составит 8,725 против 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max​​​​​​. Возросшая толщина будет связана со значительным увеличением аккумулятора

По предварительным данным, толщина iPhone 17 Pro Max составит 8,725 против 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max​​​​​​. Возросшая толщина будет связана со значительным увеличением аккумулятора Беспроводная зарядка MagSafe Qi 2.2. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку на 50 Вт – быстрее, чем у Pixel и Samsung.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. Тогда же состоится полноценный релиз iOS 26 для всех.

При этом до сентября Apple должна выпустить AirTag 2-го поколения. Смарт-метка вышла весной 2021-го и с тех пор не получила ни одного обновления.

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