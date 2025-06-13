Лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получила сразу несколько наград.

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA назвал победителей во всех категориях. Пишет официальный сайт мероприятия.

Главный приз DOCU/МИР 2025 и Приз зрительских симпатий 2025 получил фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки".

"Победителем стал чрезвычайно сильный фильм - исключительная дань человеческому духу. В нем представлен взгляд на украинских солдат, которые готовы пожертвовать жизнью за свою страну, рядом с режиссером и оператором. Фильм передает грубый, почти физический опыт, который показывает героизм без всякой романтизации, обнажая жестокую реальность войны", - отметили члены жюри.

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К слову, в ленте рассказывается об освобождении села Андреевка под Бахмутом украинскими военными. Это второй полнометражный фильм Мстислава Чернова после "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар" в прошлом году.

Специальную награду конкурса Docu/Мир получил фильм "О святом и грешном" Гиедре Бейноруте, который снимался в Литве.

"За чрезвычайно чувственное и мощное изображение достоинства и внутренней силы личности, которая стремится к самореализации, несмотря на глобальные политические решения и репрессивные системы. Фильм с большой любовью и уважением раскрывает женский опыт в современном Афганистане, показывая не только борьбу, но и заботу, потерю и ощущение незавершенности, когда не все стремления осуществляются. Однако сам путь, обозначенный устойчивостью и выбором, приобретает глубокий смысл", - отметили жюри.

Главный приз премии имени Андрея Матросова 2025 получила еще одна украинская лента режиссера Дарьи Пеньковой "Где мой броник?". Члены жюри объяснили свой выбор так:

"За удачное воплощение в короткой форме этих глубоких сдвигов, которых никогда не должно было бы быть в свободном и мирном мире и со стремлением поддержать первые, но уверенные шаги в документалистике".

Полный список победителей Docudays UA

Главный приз docu/мир 2025 - "2000 метров до Андреевки"

Специальная награда конкурса docu/мир 2025 - "О святом и грешном"

Главный приз конкурса docu/украина 2025 - "Песни земли, которая медленно горит"

Специальная награда конкурса docu/украина 2025 - "С любовью с фронта"

Главный приз конкурса docu/коротко 2025 - "Пыль - это кит, это солнечный свет"

Специальная награда конкурса docu/коротко 2025 - "Мама микра"

Главный приз конкурса Rights now! 2025 - "2000 метров до Андреевки"

Специальная награда конкурса Rights now! 2025 - "Письма к хаве"

Главный приз премии имени Андрея Матросова 2025 - "Где мой броник?"

Главный приз студенческого жюри 2025 - "Твоя жизнь без меня"

Специальная награда студенческого жюри 2025 - "Границы Европы"

Приз от жюри союза кинокритиков Украины 2025 - "Милитантропос"

Приз зрительских симпатий 2025 - "2000 метров до Андреевки".

Напомним, ранее HBO показал актеров, которые сыграют важных персонажей в новом "Гарри Поттере".

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