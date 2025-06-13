Дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и критически важны для Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые будут способствовать развитию оборонной промышленности, в том числе - производству дронов на оптоволокне. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем", - говорится в официальном заявлении.

Закон № 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс. Благодаря ему освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной товары, которые ввозятся в нашу страну для оборонных нужд.

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В то же время закон № 4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Он освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию страны товаров для оборонных нужд.

По мнению специалистов, эти законы позволят:

снизить себестоимость беспилотных систем, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала;

оперативно поставлять современные технические средства Силам безопасности и обороны.

Справка УНИАН. Дроны на оптоволокне критически важны для Сил обороны. Они имеют стабильную связь, высокую скорость передачи данных, устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы (ведь используют оптоволоконный кабель для передачи сигнала) и могут применяться в тяжелых погодных условиях.

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Украина демонстрирует большой прогресс в разработке дронов на оптоволокне. В начале года УНИАН сообщил, что отечественные специалисты создали дрон, который управляется через оптоволоконный кабель и имеет дальность полета более чем 40 км.

В марте сообщалось, что ВСУ применяют дроны на оптоволокне не так массово, как россияне. Среди причин этого - технические недостатки таких дронов по сравнению с "обычными". Речь, в частности, о меньшей маневренности дронов на оптоволокне.

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