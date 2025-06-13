Боевые действия между Израилем и Ираном могут негативно повлиять на глобальную финансовую стабильность, особенно на нефтяные рынки, считают дипломаты.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили обеспокоенность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как говорится в заявлении МИД, "в Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана".

"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", - констатировали в ведомстве.

Как отметили украинские дипломаты, важно избежать дальнейшей дестабилизации региона, предотвратить гражданские жертвы.

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"Попутно напоминаем, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами", - говорится в заявлении.

Также выражается убеждение, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Потому что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными.

"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов - России, Ирана и Северной Кореи", - добавили в МИД.

Украинцам советуют воздержаться с поездками на Ближний Восток

Как сообщал УНИАН, МИД рекомендует гражданам Украины не ехать в шесть стран после атаки Израиля на Иран. В частности, в ведомстве советуют украинцам воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации.

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