The Hardkiss представили новый динамичный клип, снятый на Подоле и Троещине (видео)
11:23, 25 сентября 2017Общество
39 0
Коллектив выпустил видео на трек Lovers.
Песня "Lovers" не войдет в третий альбом The Hardkiss / instagram.com/the_hardkiss/
Украинская группа The Hardkiss выпустила новый клип на трек Lovers. Видео размещено в YouTube.
Как сообщает ТСН, по словам участников коллектива, свежее видео о динамической истории о поиске свободы, драйва и любви. Режиссером видео Lovers выступил молодой режиссер из США Norton, снимавший клипы для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser и St.
Съемки новой истории от The Hardkiss проходили на Подоле, Троещине и в окрестностях самых интересных мостов Киева.
Читайте такжеАтмосферная работа: солиста Depeche Mode отправили в космос в новом клипе (видео)
Ранее новый видеоклип Тейлор Свифт на композицию "Look What You Made Me Do" побил мировой рекорд, набрав за 24 часа 28 млн просмотров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter