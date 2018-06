The Hardkiss представили новый динамичный клип, снятый на Подоле и Троещине (видео)

Украинская группа The Hardkiss выпустила новый клип на трек Lovers. Видео размещено в YouTube.

Как сообщает ТСН, по словам участников коллектива, свежее видео о динамической истории о поиске свободы, драйва и любви. Режиссером видео Lovers выступил молодой режиссер из США Norton, снимавший клипы для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser и St.

Съемки новой истории от The Hardkiss проходили на Подоле, Троещине и в окрестностях самых интересных мостов Киева.

