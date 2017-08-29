"Кто порвал Адель, или триумфальное возвращение": известная певица установила мировой рекорд в YouTube (видео)
На данный момент клип Свифт уже набрал 52 млн просмотров. В клипе певица предстает в различных образах роковых красок.
Новый видеоклип Тейлор Свифт на композицию "Look What You Made Me Do" побил мировой рекорд, набрав за 24 часа 28 млн просмотров.
Предыдущий рекорд был уставлен британской певицей Адель - в 2015 году за сутки ее клип "Hello" посмотрели 27,7 млн раз.
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На данный момент клип Свифт уже набрал 52 млн просмотров. В клипе певица предстает в различных образах роковых красок.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в США вручили награды MTV Video Music Awards-2017. Главную премию на церемонии завоевал американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Его клип на композицию Humble получил награду "Видео года" MTV Video Music Awards 2017.
Также мы писали, клип на песню "Despacito" стал самым популярным в истории YouTube. 3 миллиарда просмотров.