За последние два месяца несколько российских танков были замечены с довольно необычными видами брони.

Украинские и российские войска пытаются разработать контрмеры для защиты танков от беспилотников, которые, по словам экспертов, становятся все более серьезной проблемой даже для быстро движущейся техники. Об этом пишет Defense News.

"Ударные беспилотники, такие как FPV или барражирующие боеприпасы, обеспечивают возможности вне зоны прямой видимости, что позволяет оператору следить за танками в их скрытых местах стоянки или отправления и наносить по ним удары 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Эти системы также могут преследовать и наносить удары по движущимся танкам в их наиболее уязвимые места, особенно в заднюю часть двигателя", – говорит научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Center for European Policy Analysis Федерико Борсари.

Сообщается, что угроза, исходящая от дронов, заставила американских чиновников потребовать, чтобы основные боевые танки Abrams, которые передавались Украине, больше не использовались на передовой, пока командиры не выработают новую тактику. Аналитик американского аналитического центра Center for Naval Analyses Сэмюэл Бендетт отмечает, что танки, используемые в качестве "машин прорыва в лобовых атаках", оказались особенно уязвимы перед беспилотниками

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Над защитой от дронов работает и вражеская армия. Так, за последние два месяца несколько российских танков были замечены с необычными видами брони. Речь идет, в частности, об импровизированных металлических крышах, покрытых металлическими решетками. Украинские каналы в социальных сетях прозвали эти сооружения "танками-черепахами", а российские телеграм-аккаунты "величают" свое изобретение "Царь-мангалами".

Цель подобных контрмер – заблаговременно привести в действие взрывные заряды беспилотников, чтобы снизить вероятность пробития корпуса. Однако результаты оказались довольно неоднозначными. В случае с "танками-черепахами" дополнительная бревенчатая броня и металлические пластины, установленные для создания полноценного металлического панциря, полностью закрывающего три стороны и верхнюю часть танка, делают невозможным поворот башни и значительно ограничивают обзорность машины, объясняет Борсари.

Отмечается, что обе стороны также широко используют различные средства радиоэлектронной борьбы, включая установку многочастотных глушилок на крыше танков. Так они могут нарушать или глушить радиочастоты вражеских беспилотников. Хотя многие аналитики считают радиоэлектронную борьбу наиболее перспективной защитой от малых беспилотников, Борсари говорит, что Украина и Россия также пробуют "новые обходные пути".

"На данный момент успех FPV-атак на танки зависят от опыта пилотов – уничтожить танк непросто, и только самые лучшие и опытные (операторы) могут маневрировать своим дроном в нужной точке для нанесения удара", – резюмировал Бендетт.

Война в Украине: роль дронов

Как известно, война в Украине уже давно в какой-то степени стала войной беспилотников. В связи с этим в Украине даже появилась "Армия дронов", которая регулярно наносит немалые потери российским оккупационным войскам.

Украинские дроны эффективно поражают цели РФ не только в небе, но и на море. Именно с их помощью удалось повредить или потопить ряд вражеских кораблей.

Россия не стоит на месте и тоже пытается развивать это направление. Так, оккупанты провели в Херсонской области испытания беспилотного катера-камикадзе, который можно считать условным аналогом украинского дрона MAGURA V5. Известно, что заявленная дальность хода составляет 250 км, а масса боевой части – 250 кг, ее планируют увеличить до 350 кг.

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