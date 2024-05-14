Россияне готовили себе "праздник" в виде мирных жертв в Киеве на 9 мая.

СБУ еще раз доказала, что действует на шаг впереди россиян. Служба предупредила кровавые теракты, которые враг готовил 9 мая в Киеве. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркнул, что контрразведка СБУ сработала на опережение:

Очевидно ожидали провокаций от врага именно 9 мая и смогли предотвратить взрывы и массовые жертвы. Если бы не своевременные действия, речь шла бы о многих погибших людях в украинской столице" Видео дня

Политолог констатирует, что рф, кроме ракетного террора, пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах.

"Это уже не первый теракт против мирного населения, который готовили россияне. Куратор этого теракта из российского ГРУ Юрий Сизов ранее отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда рф, кроме ракетного террора, пытается применять и террор в виде взрывов в людных местах СБУ также предотвратила взрывы. Сейчас Служба задержала исполнителей теракта и установила всю цепочку сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта", - отмечает Черненко.

"Россияне готовили себе "праздник" в виде мирных жертв в Киеве на 9 мая. Мол, у нас здесь в рф полным ходом "победобесия", а у "бандеровцев в столице" все взрывается. Не получилось. И здесь могу согласиться с главой Службы Малюком: "Даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ задержала террористов, которые готовили масштабные теракты в людных местах в Киеве 9 мая. Всего терактов должно было быть 4. Агенты российского ГРУ устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

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