Готовится книга неизданных ранее рассказов Воннегута

14 рассказов Курта Воннегута, ранее никогда не публиковавшиеся, будут изданы книгой, которая получила название "Посмотри на пташку" (Look at the Birdie). Издательство Delacorte Press намерено открыть неизвестного Воннегута читателям в ноябре 2009 года, сообщает AP.

Также в планах издательства - переиздание 15 книг писателя, в том числе "Бойни номер пять" и "Сирен Титана", еще одно издание неопубликованных работ, а также собрание писем Воннегута.

Издание произведений, не публиковавшихся при жизни писателя, было начато в 2008 году сборником "Армагеддон в ретроспекции" (Armageddon in Retrospect). Его открывает предисловие сына прозаика, врача и писателя Марка Воннегута. В книгу вошли эссе на тему войны и мира.

Курт Воннегут умер 11 апреля 2007 года в Нью-Йорке, ему было 84 года. При жизни писателя было издано 14 романов, многие из которых стали бестселлерами, и несколько сборников рассказов.

