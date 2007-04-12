Умер известный писатель Курт Воннегут (фото)
"Времятресение", "Завтрак для чемпионов"...
|Курт Воннегут. Фото AFP/Getty Images/Yahoo!
О причинах смерти не сообщается. Писатель умер в среду, уточняет агентство.
Курт Воннегут родился 11 ноября 1922 года в Индианаполисе, штат Индиана. В 1943 году он добровольцем ушел на войну, но воевать ему почти не пришлось: он попал в плен после того, как его часть разбили в Арденнах.
В плену он пробыл недолго - пленных американцев отправили работать на витаминный завод в Дрездене, разместили на складах бывшей бойни, и в феврале 1945 года они пережили чудовищную бомбежку Дрездена, о которой писатель рассказал в романе "Бойня номер пять" (1969).
В мае 1945 года Воннегут вернулся в США, проучился два года в университете Чикаго, одновременно работая полицейским репортером, а затем переехал в Скенектади и устроился на работу в компанию "Дженерал электрик". Именно там началась его писательская карьера: в феврале 1950 года журнал "Колльерс" опубликовал рассказ "Доклад об эффекте Барнхауза".
В 1951 году Воннегут уволился из "Дженерал электрик" и вместе с семьей переселился в Массачусетс. До 1959 года, когда был опубликован роман "Сирены Титана", Воннегут успел напечатать десятки рассказов, поработать учителем в школе для умственно отсталых детей и торговым представителем концерна "Сааб".
В 70-80 годах Воннегут продолжал активно писать и публиковаться. В 1973 году вышел роман "Завтрак для чемпионов".
В 1996 году Курт Воннегут опубликовал роман "Времятресение", который стал одним из заметных событий в американской литературе последнего десятилетия XX века. Сам писатель назвал его своим "романом-мемуарами", последней работой в жанре прозы.