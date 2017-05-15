Седюк рассказал, что мог обнажить ягодицы во время победного выступления на Евровидении-2017

Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк, который оголил ягодицы во время выступления Джамалы на Евровидении-2017, заявил, что мог сделать это во время выступления участника от Португалии Сальвадора Собрала.

Он заявил об этом, общаясь с журналистами в зале суда, где ему избрали меру пресечения, передает ТСН.

"Я попал в зону, где была малая сцена, я не был возле большой сцены, а на малой сцене выступали только победитель (триумфатор Евровидения-2017 Сальвадор Собрал из Португалии – Ред.) и Джамала. Если бы я добрался до большой сцены, то, возможно, я вышел бы на итальянце. Я ничего не имею против Джамалы. Но мне было жаль португальца, я тоже был рядом с португальцем, но у него проблемы с сердцем, могло остановиться", - сказал Седюк.

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Скандальный пранкер добавил, что попал в МВЦ, где проходило Евровидение-2017, без особых препятствий, о чем даже снял видео.

"Мне удалось зайти на территорию Евровидение без аккредитации, без приглашения, пройти все кордоны, оказаться возле малой сцены и уже когда я оказался, то решил сделать эпатажную выходку, учитывая опыт. Я сделал это ради эпатажа. Плюс это была кульминация момента, когда я начал снимать. Потому что я проходил кордон и записывал на IPhone: вот 21:20 на часах, я прошел кордон, у меня нет билета. Выход на сцену был кульминацией того, что я снимал до того", - пояснил скандалист.

На вопрос, не считает Седюк, что своим поступком позорит Украину, он ответил: "Я считаю, что позорят политики Украину, а я не позорю Украину".